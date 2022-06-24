水餃銷售在臺灣有強大市場，更是婆婆媽媽家常必備的經典美食之一，不同內餡的餃子帶來不同的味蕾享受！

台南市將軍漁港的「海中央小舖」，由馬沙溝觀光休閒協會經營，透過協助申請勞動部多元就業開發方案，讓社區媽媽們重返職場發揮長才，同時開發冷凍食品，繼先前的「火燒蝦水餃」後，眼見台灣石斑魚在外銷上的困境，與西濱商圈產業觀光協會合作，向漁民訂購50公斤的石斑魚肉，預計製作3萬顆石斑魚水餃，用行動力挺產業。

▲繼火燒蝦水餃後，海中央小舖再推石斑魚水餃。 圖：海中央小舖／提供

海中央小舖位於將軍漁港直銷中心3樓，原提供烤蚵和導覽服務，疫情肆虐下，民眾在家料理的頻率大幅提高，店家結合在地特色水產品，順勢推出火燒蝦水餃、劍蝦水餃的冷凍宅配服務，讓顧客可以直接線上下單訂購，由貨運業者運送到府。

▲石斑魚水餃每顆預計賣25元，其中20％營收回饋給慈善團體。 圖：海中央小舖／提供

近日中國大陸暫停進口台灣石斑魚，衝擊石斑魚養殖業者，但石斑魚屬於單價較高的水產品，在一般家庭餐桌上出現的頻率不及吳郭魚、虱目魚等養殖魚種，內銷推廣上仍有很大的突破空間。

▲馬沙溝觀光休閒協會攜手社區媽媽重返職場發揮長才。 圖：海中央小舖／提供

海中央小舖專案經理林秀馨表示，石斑魚買回家後，還要分切、料理，有些人會覺得比較麻煩，因此這次製作的石斑魚水餃，除了希望達到推廣目的，也讓消費者能輕鬆好料理。

石斑魚水餃內餡的主食材龍膽石斑，由西濱商圈產業觀光協會理事長黃立祥提供，海中央小舖的媽媽們手工包水餃，餡料有：石斑魚肉、高麗菜、蔥、薑及有提鮮作用的豬肉包進水餃皮，再捏出漂亮摺痕，每一個環節都細心處理。石斑魚水餃，每顆預計賣25元，其中20％的營收將回饋給慈善團體，開賣後若市場反應良好，會轉為常態商品。

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