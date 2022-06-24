為搶攻疫後報復性消費潮，越來越多餐飲業者近期逆勢大展店！其中，「HOME燒肉」預計下半年在台中市一口氣展店3家！包括6/26在永春東七路開首店，9月在台中綠園道開二店，12月在逢甲商圈開三店。

HOME燒肉店經理施榮科本身具備燒肉經營管理經驗10餘年，他表示，店內每月定期全面消毒，客人進店首先手部消毒再量額溫，客人在店內走動取飲料時需戴口罩，飲料區也有酒精及手套額外提供取用，讓客人用餐時更安心。

此外，疫情期間客人可利用手機掃描QR Code點菜，並配合機器人帶位、送菜等，零接觸服務，減少人與人之間的接觸，同時座位彼此間距1.5米，椅背上也設有隔板，就是為了提供一個安全用餐場所。

施榮科說，店內的吃到飽單價分成599元、749元、899元，與台中燒肉同業相較，算是相當優惠。他還強調，不會因為單價低而降低食材品質，大方供應包括生蠔、大扇貝、鮑魚、日本生食級干貝、透抽、大草蝦等。

在肉品部份，供應如美國肋眼、Choice牛五花、澳洲M9三叉和牛、牛舌、伊比利豬梅花，同時還準備了時令蔬菜、甜點、飲料、哈根達斯冰淇淋，無限量供應。

以日式炭火方式燒烤，試賣期間就吸引許多家庭客及學生族群，店內還提供了日式男女服飾，供來店消費的客人試穿拍照留念。

「HOME燒肉」開幕期間，自6/23起連續14天，至GOMAJI平台可以全台最低「獨家」特惠價618元，購入原價749元吃到飽餐券，兌換期從6/26開幕日起，兌換期達3個月！