士林電機去年合併營收攀升至276.90億元，改寫歷史新高，EPS達3.46元，24日股東會通過每股配發現金股利1.80元。

士電董事長許育瑞有事，並未出席24日股東會，指派總經理兼任常務董事謝漢章主持。雖然有小股東提案每股配發現金股利從1.80元增加至2.0元，也要明確記載股息配發時間，並要求瞭解士電土地資產鑑價現況。也有小股東要求士電因應ESG趨勢，加速推動。

謝漢章表示，士電考量未來海外投資設廠，尤其是越南擴廠，台灣發展公共工程及建置太陽能電廠案，基於公司永續發展，才決定每股通過每股配發現金股利1.80元，預計8月下旬配發股利。

士電財務處資深協理施欽倚表示，士電最近並未進行資產鑑價，上一次資產鑑價約50多億元。

謝漢章指出，士電很重視ESG，1年多前，成立專業小組，由他親自負責，配合政府政策，訂定要超前政府2030年、2040年及2050年淨零碳排，士電很重視綠電，2026年綠電使用比例要達10％，士電也幫風電及儲能設備業者建置太陽能電廠、升壓站及儲能站。

針對俄烏戰爭，謝漢章表示，俄烏戰爭對士電沒有實質影響，受大陸封控影響，士電會評估時事作調整。

士電經過投票承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，通過每股配發現金股利從1.80元增加至2.0元，股息配發率52.02％。並完成修改公司及解除董事競業禁止等議案。

士電今年營業報告書勾勒經營方針，一、強化核心優勢，擴大台灣市場佔有率，會鞏固核心戰略產品及擴大國內市占率。二、積極參與綠能產業及軌道建設等公共工程，投入系統整合人才及強化統包工程能力。三、發揮品牌及通路優勢，開拓新商品事業，強化新商品企劃組織及人才，佈建完整產品線。四、加強自有品牌外銷，並持續鞏固日系夥伴關係，強化自有品牌外銷，拓展東協及北美為首要拓展市場，日系夥伴關係持續鞏固及強化。五、組織效能優化，加強人才延攬及育成。六、致力追求永續經營、落實倫理遵法、加強風險管理。