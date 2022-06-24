《鱷魚歌王》劇照。（SONY影業提供）

《鱷魚歌王》劇照。（SONY影業提供）

改編自全球暢銷經典繪本《東88街上的那棟房子》的電影《鱷魚歌王》，首支預告歡樂登場！《鱷魚歌王》找來《大娛樂家》金獎音樂團隊傾心製作，更邀請到「全民男友」尚恩曼德斯為鱷魚萊歐獻唱原創歌曲，故事描述搬進紐約的普林姆一家人，在住家中發現了一隻會唱歌的鱷魚，普林姆一家人在慌張之際，鱷魚萊歐的主人哈特就出現在這家人的門前與他相認，究竟萊歐是否能成為鱷魚歌王，邀請觀眾10月7日一起進電影院見證這位巨星的誕生！

預告開頭是飾演普林姆太太的吳恬敏，在家聽見有其他人在家裡唱歌的聲音，打開浴室後發現這神祕的聲音背後竟然是隻鱷魚，嚇壞的萊歐也趕快遮住自己的身體，慌張可愛的模樣讓人無法想像他是一隻鱷魚。鱷魚萊歐除了會用雙腳走路、戴紅色圍巾以外，還能載歌載舞，跟小朋友喬許在屋頂一起唱歌跳舞，展現超越鱷魚的強烈親和力。而鱷魚萊歐原來的主人是由奧斯卡獎得主哈維爾巴登飾演的魔術師哈特，與萊歐再次重逢後和他合唱、一起重遊紐約市回憶昔日美好光景。

《鱷魚歌王》由好萊塢知名詞曲創作雙人組班傑帕塞克與賈斯汀保羅監製，兩人過去不僅做過《樂來樂愛你》，拿下了奧斯卡最佳原創歌曲獎，還擔任過《大娛樂家》音樂製作團隊，拿下了金球獎最佳原創歌曲獎，還有尚恩曼德斯一起來為《鱷魚歌王》共譜再造許多膾炙人口的原創歌曲。

尚恩曼德斯提到這次為《鱷魚歌王》中的鱷魚萊歐獻聲時表示：「最棒的是鱷魚萊歐只會唱歌不會講話，所以配唱這個角色的時候覺得很舒服，我就能把我自己的部分做到最好，加上我也對鱷魚萊歐的故事還有角色感同身受，所以非常的自然。」他也分享和班傑帕塞克與賈斯汀保羅的合作過程：「為電影做音樂是個激勵人心的過程，但最難的部分還是為電影而唱與為做專輯而唱不同，尤其是要精準表達每句歌詞還有每個音符後面的情緒，並且搭配上角色在大銀幕上的演出。」

《鱷魚歌王》將在10月7日（週五）國慶連假登上大銀幕。