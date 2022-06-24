金磚國家（BRICS）領導人峰會23日登場，參與中俄等5國領袖發表北京宣言。宣言表示，金磚國家支持俄烏談判對話，重申「核戰打不得」、透過和平外交手段解決伊核問題與朝鮮半島無核化等議題。在經濟議題上，敦促主要發達國家採取負責任的經濟政策，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。此外，宣言也稱，支持通過討論推進金磚國家擴員進程。

金磚國家「北京宣言」共8大項75條，內容從烏克蘭局勢，到全球政經安全、糧食安全到應對疫情，乃至完善金磚機制等議題。

在區域安全的面向上，金磚五國領袖討論烏克蘭局勢，並憶及在聯合國安理會、聯合國大會等場合就烏克蘭問題表達的國別立場；金磚五國支持俄羅斯同烏克蘭談判。

此外，金磚五國堅定支持一個和平、安全和穩定的阿富汗，阿富汗領土不能被用來威脅或攻擊任何國家，不能被用來庇護或訓練恐怖分子；並重申需要根據國際法，通過和平和外交手段解決伊朗核問題，包括朝鮮半島無核化等議題。

宣言重申致力于無核武器世界，強調對核裁軍的堅定承諾，支持日內瓦裁軍談判會議2022年度會議就此開展工作。五國領袖注意到中國、法國、俄羅斯、英國、美國領導人2022年1月3日發表的《關于防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別指出「核戰爭打不贏也打不得」。

而在經濟議題上，金磚五國領袖強調全球經濟治理對各國確保可持續發展至關重要，強調二十國集團（G20）應保持完整、應對當前全球性挑戰；敦促主要發達國家採取負責任的經濟政策，管控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。

金磚五國領袖還重申支持以世界貿易組織為代表的開放、透明、包容、非歧視和以規則為基礎的多邊貿易體制，將建設性參與世貿組織的必要改革，呼籲世貿組織所有成員避免采取違反世貿組織精神和規則的單邊主義和保護主義措施。

至於在完善金磚機制上，宣言指出，五國領袖支持根據金磚國家事務協調人2021年通過的修訂版《金磚國家建章立制文件》，進一步推進金磚外圍對話和「金磚＋」合作。支持通過討論推進金磚國家擴員進程。