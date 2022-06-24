新竹市35年老字號餐廳「家欣樓」昨日（23）宣布，將於7月31日結束營業。民眾黨立委高虹安指出，家欣樓是新竹人共同回憶，其停業主因是不敵疫情壓力，這讓她想起去年質詢行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中時，就要他們開始審慎規劃、評估，日後可能面臨與病毒共存的超前部署；但當時兩人卻仍沉浸在清零的成功上，面對問題敷衍搪塞，甚至還說出名言「世界怎麼跟得上台灣」，令她深感諷刺。

高虹安昨日在臉書發文表示，新竹市的知名餐廳家欣樓開業長達35年，卻宣布將於7月31日結束營業。家欣樓是新竹人，特別是北區市民共同的記憶之一，許多人的婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等人生重要時刻都在此度過，如今將走入歷史，是新竹市民的一大損失，她聽聞消息也十分震驚與不捨。

高虹安指出，家欣樓的停業主因，是不堪疫情嚴重衝擊餐飲產業，並重挫婚宴市場，終於頂不住壓力而決定結束營業。但其實早在去年底疫情相對緩和時，她就已在質詢時，要求行政院與中央疫情指揮中心，開始審慎規劃、評估日後可能面臨與病毒共存的超前部署，但當時的蘇貞昌與陳時中仍沉浸在清零的成功上，面對提醒僅敷衍搪塞，甚至自信滿滿的說「世界怎麼跟得上台灣」、「我們絕對不會將疫情控制成（其他國家）那樣，等於一天5000人」。

高虹安痛批，隨今年初防疫措施放寬，疫情大舉突破邊境防線後，政府4月才倉促施行所謂「新台灣模式」與病毒共存，讓人民健康與社會經濟遭到重創。家欣樓的歇業絕非個案，面對接下來的疫後復甦、變種病毒威脅，甚至是全球性的通膨危機，請政府面對並解決問題，正視基層困境，提出合理的因應政策。