草屯鎮垃圾場，使用移動式垃圾分選及打包設施。（廖志晃攝）

南投縣政府規畫綠能永續中心，因地方人士反彈而停止，垃圾處理問題回到原點；環保局長李易書回應竹山鎮公所提出的疑問，說明規畫始末以釋群疑，希望為紛爭畫下句點，垃圾難題如何解決，就由下屆縣長決定。

李易書指出，選定竹山的原因，包括位於南投與雲林交界，居住人口密度較低，而且交通便利，可透過國道3號及砂石專用便道，載運垃圾的車子不進市中心。至於環評問題，綠能中心是以物理處理技術，採「再利用的方式」將垃圾產製為固態再生燃料（SRF），依照目前環評法規，不必進行環評。

綠能中心要以BOT方式辦理，依法要先開公聽會、再依照公聽會的意見撰寫或修正「可行性評估報告」及「先期規畫書」，並由專家學者審定後公告成案，再提報財政部列管，然後才開始進行後續的招商程序，成立審議委員會等，還有很多步驟。

垃圾製成燃料棒沒去處，會堆積在竹山？李易書指出，連沒有分選的垃圾都可以送到焚化爐去燃燒發電，經過分選後，更乾淨、更均質、高熱質等穩定的燃料棒，當然不會有去化的問題。

另外，歐盟已經要建立碳邊境調整機制（CBAM），要求水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力等5大產業如實反映「碳定價」，而進口商就需有購買碳排的憑證，所以，利用垃圾製造成燃料取代煤炭，不但省去買煤的錢，又減碳，業者比政府的需求更迫切，而且，招標文件中規範投標廠商，必須有「明確的燃料棒使用廠商」，如果燃料棒發生去化問題，必須立即停止運轉。

垃圾裡面有多少比例無法做成燃料棒，會不會又堆在竹山？李易書說，垃圾進行機械分選，把金屬、玻璃等有價值的分出來回收，塑膠類做成高品質的燃料棒，民眾沒有分乾淨的廚餘、衛生紙、竹筷做成低品質的燃料棒，剩下的磁磚、砂土等無法做成燃料棒，比例大概是3~4％，因為沒有燃燒程序，這些物料並非焚化爐的底渣，由廠商自行去化，絕對不會堆積。

為甚麼全縣的垃圾都要運到竹山？李易書表示，興建較具規模的垃圾處理設施，可提高營運效益，降低管理成本，如果每個鄉鎮都設置一座小型垃圾處理設施，其實很難營運，草屯鎮的小型焚化爐就是例子。

這個技術這麼好，為甚麼六都不做？李易書表示，因為六都各有2~3座的焚化爐運作中，還有穩定的發電收益，沒有改變的迫切性；如果南投永遠都要等別人做，就永遠無法解決垃圾問題。

李易書指出，雲林縣自行購置的移動式垃圾分選及打包設施，南投縣早在2019年就已經以勞務委託方式，用同一套設備進行分選，也在2020年到竹山鎮掩埋場完成3.4萬公噸垃圾分選作業，所以南投縣早就開始做了。

雲林縣那套移動式設備，目前正在草屯鎮垃圾場施作中，預計持續運作到2023年底，有興趣的民眾可以前往了解。而綠能中心的規畫是密閉負壓系統，比雲林縣和草屯鎮移動式的設備更完整、效率更好，也更沒有異味。