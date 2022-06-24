位在東區也緊臨中區、耗資達19億元的大台中轉運中心，24日舉行開工典禮，市長盧秀燕親自到場主持典禮，會後表示，大台中轉運中心開工後，繼雙十公車、捷運通車等，未來全市交通網絡發展，就像小叮噹的「任意門」一樣可「來去自如」，滿足台中市民、觀光客交通便利，也翻轉舊城區再活化，帶動全市發展。

市長盧秀燕，大台中轉運中心是台中市最重要的「門戶計畫」工程經費達19億元，其中4億元為中央前瞻計畫補助，市府自籌15億元，預計114年9月完工，完工後可提供汽車格506席、機車格1290席、自行車格116席及轉運中心大客車12席。未來轉運中心可以達到，鐵路、客運、捷運、公車、計程車、汽機車等交通運輸樞紐及接駁使用。

盧秀燕表示，大台中轉運中心預計114年9月下旬完工後，紓緩站前交通，保留未來捷運藍線及橘線串聯彈性；大台中轉運中心除興建地下3層立體停車場、地面層做轉運中心使用外，特別施設結合立體停車場及轉運中心的建築物，南接大車站之人工大平台進行人行串聯。

盧秀燕說，大台中轉運中心規劃立體連通平台及空橋、立體停車場暨轉運中心，分流人潮至綠川、舊城區、北側干城商業地區、南端鐵道文化園區及舊倉庫群，並藉由綠空鐵道軸線將人潮延伸至台糖生態園區，縫合車站南北打造公共空間環境。串聯文化活動及文化據點，提供散步、自行車等步行空間，由立體連通平台連結至干城商業地區，進行客運及公車動線分流，紓緩站前交通負荷，提升轉運順暢及舒適性。

為提升節能減碳效益，大台中轉運中心還預留74席汽車及162席機車智慧充電設施，推動智慧電動巴士產業發展，也預留12席大客車智慧充電設施，未來將視開發需求逐步完成智慧充電站設置，響應低碳生活目標。另停車空間，包括全市興建中的公有停車場共27場，總經費98億元，完工後預計供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，擴大地方停車需求。

盧秀燕說，希望捷運藍線早日開工，全市轉運站至少要3至4座，已開工2座緊接著第3座也即將開工；未來大台中轉運中心將整合銜接台鐵台中車站、機場捷運線、捷運藍線、台中轉運站及商業開發，完工後將成為交通運輸樞紐，象徵台中門戶計畫的啟航。

民進黨市議員邱素貞指出，東區舊市區興建大台中轉運中心，備受地方期待；不過，該計畫沒連接到三井Lalaport，民眾反映交通局應通盤規劃，納入公車路線轉運站，方便接駁，吸引人潮帶來錢潮。