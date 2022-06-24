根據大陸晚點LatePost報導，6月17日，前京東集團CEO劉強東減持京東價值約 2.79 億美元股票，約合18.71 億元（人民幣，下同），加計劉強東稍早分別在4月底、5月初連續減持京東健康價值約合3.76億元股票，已套現約22億元。但統計至今年3月31日，劉強東的京東持股為 13.8％，並有76.1％投票權，據了解這波減持不會影響他對公司的控制權。

今年4月7 日，京東集團發佈公告，京東集團總裁徐雷將接替劉強東出任京東集團 CEO，負責日常運營管理，同時徐雷以執行董事身份加入京東集團董事會。劉強東則繼續擔任京東集團董事局主席，將把更多精力投入到長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

另據IT之家報導，實際上劉強東從2018年就已經退居幕後，去年起陸續卸任包括京東集團、京東數科、京東物流等公司的法人代表、董事長或者其他高管職務，包括2021年9月卸任京東集團總裁以及今年4月卸任京東集團CEO。