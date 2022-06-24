台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

台北大巨蛋興建延宕多時，不過遠雄第4次建照變更仍卡在內政部，北市府昨坦言10月試營運確定跳票，年底開幕不可能。台北市長柯文哲今稱，自己態度是不放水也不刁難，但不曉得為何去年4月送審至今還沒下來，還嗆中央別為了對付他什麼建設都去卡，對於任內無法完工開幕，他則強調不會覺得可惜。

柯文哲上午出席台北市社福盃輪椅體育舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔賽活動，對於大巨蛋開幕跳票，他先是強調北市府態度是「不會放水也不會刁難」，一切依法行政，不過大巨蛋去年4月就送到中央去審防火避難層審查，到現在還沒回來，回來以後才能建照變更、進行後續工程，最後才拿到使用執照。

不過柯質疑，現在是這樣，去年4月到現在，自己也不知道為何防火避難層審查要那麼久，他也呼籲中央，「不要為了對付柯文哲，從大彎北段、大巨蛋到社子島，每樣都卡」，政黨利益不要超過國家利益，這是不應該的。

對於是否大巨蛋沒辦法在自己卸任前完工有點可惜？柯則堅定表示「不會」，強調自己的態度是，該他做的每樣都會做，也重申大巨蛋案不要刁難、不要放水，依法行事，該怎麼做就怎麼做。