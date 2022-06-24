美國疾病管制和預防中心（CDC）證實，除了出國旅行的感染病例外，已有證據顯示猴痘（Monkeypox）進入本土傳播。

美國CDC人員Dr.Agam Rao在周四的小組會議上表示，這些猴痘病例主要發生在與同性發生性行為的男性身上，但女性也會受到感染。

猴痘原本是出現在部分非洲地區的地方流行病（endemic），但目前已擴散到以往其病毒通常不會傳播的國家，引發全球擔憂。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，今年以來已有48個國家通報逾3200例猴痘確診病例和1例感染死亡病例。此外，世衛突發事件委員會已於周四召開緊急閉門會議，將評估猴痘是否構成「國際關注公衛緊急事件」（PHEIC），最快將在周五公布結果。

美國CDC表示，美國亦出現家庭成員和密切接觸者之間傳播的病例。Rao表示：「我們在全世界也聽說了像是緊密的家庭成員這類密切接觸者因共用床具、毛巾而感染的病例。因此，這並不是只會透過親密接觸而傳播」。

該衛生監管機關上個月發布指引，除了美國生技製藥公司Emergent BioSolutions生產的猴痘疫苖ACAM2000之外，建議也可為實驗室人員和其他高危險族群接種丹麥生技公司Bavarian Nordic所生產的Jynneos疫苗。