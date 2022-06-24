【全程影音】批「非核家園」讓電價喊漲 藍黨團要求：凍漲民生用電

民進黨政府非核家園政策影響國內供電與產業發展，美國商會自2016年起連年示警。立院國民黨團今指出，非核家園政策中天然氣與綠電發電目標難兌現、滿足民生與工業用電，在多數產業無法像台積電自力救濟下，最後可能被迫出走。

黨團副書記長鄭正鈐表示，在民進黨政府主政下，再生能源（綠電）2017年發電量占比僅4.6％，到去年只增加至6％，依此進度，民進黨政府再生能源占比20％目標，可能需要50年才能達到。

此外，鄭正鈐說，2017年天然氣發電占比33.8％，2025要達發電1562億度、占比50％目標，已去年底發電量來看，還差了479億度，至少還要再加蓋2.5座天然氣第三接受站才能達到預期目標。

鄭正鈐表示，台積電2020年預估，台南五奈米廠上線生產後，一年用電要155.58億度電，占全台總發電量6％，相當於一個台北市用電；到2028年台積電一年預估要用449.58億度電，占台灣整體發電量的13％。

鄭正鈐說，更何況綠電的裝置容量與發電量是兩件事，裝置容量再高，但因再生能源供電有日照或風量等間歇性問題；台積電近日表態，要自建天然氣發電機組，就是因為怕缺電要自力救濟，民進黨政府能源政策出問題。

黨團副書記長洪孟楷也指出，民進黨政府2016年執政後，能源政策導致國內供電不足屢遭詬病，美國商會也自2016年起，連年年中發表的白皮書都直指台灣供電不足問題。

洪孟楷說，美國商會2016年提醒，可靠用電對台灣重要；2017年要蔡政府說明未來十年供電規劃；2018年直陳擔憂缺電問題；2019年指出有87％美國商會會員擔憂缺電；2020年提醒減煤廢核速度超過蒸氣展綠進度，憂2025能源政策。

洪孟楷表示，去年5月台灣兩度大停電，美國商會再提醒我國需增加燃氣與再生能源發展；今年1月美國商會關切電力穩定，現在更直言台灣供電不穩必須馬上處理，戳破民進黨政府穩定供電不缺電謊言。

黨團總召曾銘宗曾銘宗也指出，我國2018至2020年每年每家戶停電約16分鐘，但2021年每家戶停電1小時，政府還在宣稱供電穩定；美國商會年初「2022年商業景氣調查」指出，仍有高達78％會員對台灣穩定供電有疑慮。

國民黨立委江啟臣表示，蔡總統過去誇下海口保證「民進黨執政後，絕對不會缺電」，這幾年來多次發生全台大停電，就推說是人為、小動物疏失，之後難不成要真的要「晚上十點後限電，早點睡，可解決能源及少子化問題」？

江啟臣說，俄烏戰爭後能源價格高漲，歐洲國家紛紛檢討能源政策，追求能源自主，但民進黨政府主政下台灣卻大量仰賴進口能源，未來如何確保能源供應無虞？如何確保國家安全不受影響？