台中市受邀參與由歐盟發起的「國際城市夥伴綠色兼容行動計畫」，並於5月31日參與空品線上主題研討會進行城市交流。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市空氣品質大幅改善，為了改善空汙市府近年提出24項改善政策，數據顯示今年以來PM2.5平均值及空氣品質不良天數大幅改善，上半年PM2.5平均濃度創新低，顯見顯見各項空品改善政策見效。

根據行政院環保署空品監測，今年1月至6月12日，PM2.5平均濃度為14.9微克，較去年同期21.4微克，改善6.5微克，低於全國測站平均值15.5微克，持續創下台中市歷史新低；此外，在空氣品質不良(AQI＞100)天數方面，今年1月至6月12日累積6天，較去年同期17天減少11天。

中市環保局表示，台中市依循「先公後私、先大後小」2大原則，提出「低碳陽光好空氣」的24項改善對策，包含要求台中電廠持續減煤、燃煤工業鍋爐退場、空汙季應變減排、成立專案小組深度稽查、營建工地揚塵100％防制、廣設空氣微型感測器、建置智慧低碳交通系統，推廣綠能運具，並透過環境教育、市場周遭行人徒步區的畫設等，與全民一起參與空污減量。

台中市去年1月簽署氣候緊急宣言，9月提出「永續168目標策略」，並公布「2021台中市地方自願檢視報告」（VLR），更於今年4月底，再發表淨零碳排路徑，以「清淨空氣、碳排歸零」為本，推動六大關鍵策略，努力推動永續宜居城市的目標。

台中市也受邀參與由歐盟發起的「國際城市夥伴綠色兼容行動計畫（International City Partnerships Acting for Green and Inclusive Recovery ICP-AGIR）」，為歐盟境內及其他國家積極推動永續發展的城市配對，讓雙邊城市相互交流空氣品質、循環經濟及離岸風電再生能源等推動經驗，建立夥伴關係。

環保局說明，此計畫於今年5月31日召開空品線上主題研討會，由ICP-AGIR負責人Mr. Raul Daussa主持，研討會上環保局分享應用AI科技於空污控制的改善策略及成效，並與來自其他國家的城市夥伴深度討論，共同為打造富有韌性的永續城市及潔淨地球而努力。

環保局長陳宏益表示，空品改善是對市民最大的承諾！台中市是亞洲僅有的6個獲選參與城市之一，顯示台中市近年各項施政表現，如空品改善成效等，深獲國際肯定；市府團隊將秉持初心，從源頭改善空氣品質，盼全民共同參與守護家園，為空氣品質盡份心力。有信心今年底台中PM2.5平均值，將符合國家標準15微克。