克里斯汀貝爾跳槽至漫威飾演最強反派。（DISNEY提供）

泰莎湯普森飾演女武神瓦爾基麗。（DISNEY提供）

《雷神索爾》拍攝花絮。（DISNEY提供）

漫威影業超狂最新鉅作《雷神索爾：愛與雷霆》即將搶先全美大銀幕磅礡登場。克里斯漢斯沃對於飾演雷神索爾已屆10年有感而發，對他意義重大非凡，他感觸良多地回顧：「每一次演出我都享受至極。」並說明索爾正在經歷《復仇者聯盟：終局之戰》之後的過渡時期，是索爾的銀幕重生之旅，如同他與此角一起成長茁壯的演藝生涯，以本片作為里程碑，踏上煥然一新的全新旅程。

他大力稱讚維迪提接手的《雷神索爾3：諸神黃昏》已為本系列設下高標，本片更是展現他引以聞名的特立獨行，不過好話說盡之餘也不忘虧他一下：「塔伊加就像個大孩子，集天才與幼稚於一身。」演藝生涯隨著索爾一起成長茁壯，直稱本片是他們的重生之旅。

暌違《雷神索爾》系列長達九年的娜塔莉波曼是《雷神索爾：愛與雷霆》最令人驚喜的「秘密武器」，她在頭兩集中單純飾演與索爾陷入熱戀的太空科學家珍佛斯特，在亦被薩諾斯彈指消失五年重返後，在本集多了一個「驚天動地」的新身分女雷神，對於能飾演這個全新角色萬分興奮，甚至對於能夠與索爾共用雷神之槌及披著同款披風大呼過癮：「實在太棒了，簡直不可思議！」她也對維迪提的導演風格與功力讚不絕口、五體投地，維迪提則同時揶揄又讚許她的新服裝造型：「你穿這什麼？我愛極了！」

本集反派也毫不馬虎，特地邀到從漫畫友牌跳槽到MCU漫威電影宇宙的克里斯汀貝爾，而且還是化身為堪稱他至今最邪惡的銀幕反派，令對貝爾英雄形象根深蒂固的廣大影迷耳目一新。他這次飾演索爾前所未見的最大勁敵屠神者格爾，是繼《美國殺人魔》長達20年後，才再度正式於銀幕上瘋狂使壞，飾演女武神瓦爾基麗的泰莎湯普森說：「他既令人驚恐又惹人發笑，是我最愛的銀幕反派之一。」

除了人類要角，這回更多了兩大「動物巨星」－山羊戰車咬齒者與磨齒者，牠們不只是哥吉拉等級的巨巨版動物，還很會呼天搶地叫聲喧天，不僅驚喜登上獨立角色海報，也將在大銀幕上喜感登場。

泰卡大神導演塔伊加維迪提毫不意外再耍三八，以他天生的搞笑活力在片場幫工作人員紓壓，還自嘲這回搞C耍娘還帶點肉麻。《雷神索爾：愛與雷霆》將於2022年7月6日（三）搶先全美大銀幕磅礡登場，各大影城搶票開跑預售中！