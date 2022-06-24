因詐領助理費入監服刑的前台北市議員童仲彥，因傳出對前妻李秀環施暴，雙方以離婚收場，李秀環2020年上《命運好好玩》節目，大談被童家暴、「偷吃」內容，加上節目主持人何篤霖狠虧，以及節目標題影射童「人格分裂」、「一夜可以11次」，童控告李、何及節目張姓製作人3人加重誹謗，但事後童撤告，台北地檢署24日將李、何、張3人不起訴。

李秀環2020年參加《命運好好玩》節目，談及過往與童仲彥不堪的婚姻路，內容提及童超 過50次的家暴，以及偷吃，甚至主持人何篤霖詢問童真的「一夜11次」？

該節目在2020年10月28日、29日、去年3月分別以標題「被議員尪痛打，李秀環含淚曝背後內幕」、「精華版，幹王自豪一夜11次，李秀環爆童仲彥性能力」、「精華版，李秀環控訴童人格分裂」。

節目中李秀環提到，她與童認識兩個多月他就動手，覺得她太慢開門也打一頓，並稱童想跟這女生上床，主持人何篤霖酸說，在外面偷吃就算了，還光明正大把女生帶回家，甚至李女提及童「嚴重雙面人格分裂，打到真的很像打仇人一樣」，何還稱「還你漂漂拳」

童認為李、何在節目相互唱和，不實指涉他有家暴或精神分裂，向北檢控告李、何3人，但因童在檢方偵查期間，具狀撤回告訴，北檢今不起訴3人。