蔡英文總統今出席「第32屆國際女醫師協會世界代表大會開幕式」時表示，疾病不分國界，政治不該阻礙全球防治工作。雖然今年台灣仍未受邀參加世界衛生大會（WHA），將持續積極為全球健康及國際防疫做出貢獻。

此外，總統強調，台灣也樂於分享婦女賦權經驗，期盼為女性醫護人員打造更友善環境。

總統以英文致詞表示，國際女醫師協會於1919年成立，會員來自90個國家，並與世界衛生組織及聯合國密切合作，也是聯合國婦女地位委員會的諮詢單位。台灣女醫師協會在1954年成為國際女醫師協會的會員，今年很榮幸首度在台灣主辦世界大會。

總統說，她要恭喜台灣女醫師協會主辦這場盛會，相信這次大會有助推動國際合作，並凸顯臺灣女醫師對世界的貢獻。

總統提到，今年大會的主題是「年輕女性、年輕醫師：我們的靈感、我們的未來」，在鼓勵更多年輕女性進入醫學界，並解決女性所面臨的專業與醫學挑戰之際，這是當前重要的議題。

總統說，這次大會有來自近50個國家、逾800位國際專家學者及學生與會，是分享專業經驗與研究的重要論壇。很高興臺灣的醫師和學者有機會展現從慢性病治療、疫苗研發到公共衛生管理等各領域的成果。

總統指出，今年4月底，台灣更新了防疫措施，以因應我國 COVID-19疫情的新階段。儘管挑戰依然存在，但相信台灣人民的團結齊心，可以讓生活儘速恢復正常。

總統說，她也藉這個機會，感謝台灣及全世界的醫療專業人員，站在抗疫的最前線，對於大家的付出和犧牲，她銘感在心。

總統說，就像COVID-19，疾病不分國界，正因如此，政治不該阻礙全球防治工作。雖然今年台灣仍未受邀參加世界衛生大會，但將持續積極為全球健康及國際防疫做出貢獻。希望本次大會可以提醒大家，所有人都必須團結一致，才能共同促進公共衛生及福利，此一普世、相互依存的使命。

談及性別平等，總統指出，婦女賦權是國際女醫師協會的另一項核心目標，台灣也非常樂於分享經驗。由於社會和教育的大幅改革，台灣在幫助女性從事想要的職業，且不受傳統性別角色的束縛，已獲得長足進展。

總統說，在縮小性別差距方面仍有許多努力空間，包括在醫學界。因此她樂見國際女醫師協會聚焦在為年輕女性醫師提供支援，並設法讓女性醫護人員在工作與家庭間找到平衡。

總統提到，這次大會有助深入探討如何為全世界女性醫師打造更友善的環境，相信與會優秀的台灣專業人員將樂於和大家分享自己的經驗。

總統說，台灣可對國際醫學界有所貢獻，也有許多可借鏡國際之處。她要誠摯感謝國際女醫師協會和台灣女醫師協會舉辦本次國際交流活動，感謝所有在場和線上出席的來賓在這些重要的討論中提供真知灼見，並祝大家身體健康，大會成果豐碩。