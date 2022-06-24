中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價24日報6.7000，較上個交易日升79點，實現兩連漲，上個交易日報6.7079。在岸價（CNY）今早隨中間價高開145點，報6.6935，上個交易日即期匯率收盤報6.7080。

在岸價10：16報6.6981，離岸價報6.6936。

美國聯準會主席鮑威爾23日向眾議院重申鷹派立場，強調對降低通膨的承諾是「無可動搖」。與此同時，歐元區採購經理人指數（PMI）反映歐盟經濟現疲態。美元指數上漲0.20％，至104.41。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰在報告中表示，鑒於資金流動趨於平衡，人民幣市場一直在企穩，上海重新開放，金融業人員的回歸應有助於改善在岸人民幣的流動性。

業內人士分析，從短期看，在美元指數保持強勢的情況下，人民幣匯率可能仍有一定的調整空間。從中長期看，美元指數繼續上升空間有限、國內經濟逐漸走出底部，將支撐人民幣匯率趨穩，再度發生急貶的機率較小。