新莊區萬安里長游綉蓮本身就是愛貓人士，也曾擔任「鏟屎官」長達13年。（新北市動保處提供）

新北市政府動保處持續開發毛寶貝多元讓養管道，今（24）日再與新莊萬里里長游綉蓮合作，在里辦公處成立「八里動物之家愛心認養小棧」，這也是新北市第11個在里辦公室設置的毛寶貝愛心認養小棧，不僅讓民眾認養更方便，還可以有效解決社區流浪貓問題，也成為愛護動物友善社區標竿。

新北市動保處表示，萬里里長游綉蓮本身就很喜歡貓咪，不但自己家中就飼養了2隻貓咪，也曾跟動保處合作救援流浪貓。有一次外面下著大雨，里民通報有一隻貓受困在屋頂上，因為受限高度無法救援，游綉蓮立即聯絡動保處派員處理，順利將浪貓救援下來。

游綉蓮表示，先前自己家中飼養的2位「貓主子」MILUKU和NICO，其中NICO原本是就是一隻流浪貓，某天兒子外出時，在路邊聽到貓叫聲，上前查看發現是一隻未開眼的奶貓，他就待在遠處等待約半小時，卻不見母貓蹤影，先行帶回住處照顧，隔日再度前往現場，依然不見母貓，因此決定「收編」，從此成為家裡的一份子。

而MILUKU則是從朋友送的幼貓開始飼養，2隻貓咪一養就是13年，2年前都因年紀大而相繼過世。游綉蓮說，飼養寵物就要負起一輩子的照顧責任，這次與動保處合作在里辦公處設立認養小棧，希望能幫助這些流浪的毛寶貝們順利找到新主人，重新擁有家的溫暖。

新北市動保處表示，新北市現有8所動物之家，為提高毛寶貝認養率，積極結合寵物店家、動物醫院，並結合各里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，更重要是宣導民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育及認養不棄養、給牠一個溫暖的家。