渡槽橋景觀工程新增入口意象。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

渡槽橋槽內部構造。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

嘉南大圳曾文溪渡槽橋建造於昭和4年（西元1929年），曾是嘉南大圳水利系統規模最大的輸水渡槽橋，2014年被列為市定古蹟，因年久使用及環境侵害損壞，台南市文化資產管理處費時2年針對橋體與橋墩進行修復，已於5月28日竣工，目前辦理工程驗收程序中。

曾文溪渡槽橋採雙層式設計，上層為鋼筋混凝土橋面，下層是華倫式桁架（Warren Truss）鋼梁水槽，兼具「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，對台灣農業、南北交通、經濟發展具有重要貢獻，富歷史文化價值。

特別的是，鋼梁水槽使用「鉚釘」接合，鋼材來源為日本官營「八幡製鐵所」，鋼梁水槽體結構由「築島造船所」承製，基座土木工程則由日本近代創設並承攬多項臺灣重大工程之「鹿島組」承包，各項營造特色共同見證日本近現代工業的發展，以及其先進技術在台灣的實踐。

本次修復工程進行整體橋梁鋼構件損壞抽換、鋼構件噴砂及塗漆、橋面板底部及橋面兩側護欄修復，並將橋下3處橋墩基礎植入基樁進行補強，以強化橋梁整體的穩定性。

文資處指出，本次修復工程總經費5200萬元，皆依原樣修復並將北側入口護欄及損壞的橋名柱一併復原，營造橋梁北端廣場意象，結合周邊已完成之入口意象及景觀工程，可提供民眾尋跡探訪，為台南市新增一處觀光遊憩新景點。