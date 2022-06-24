大陸今年應屆畢業生1076萬人，寫下歷史新高，「就業」也成了亟待解決的難題。在大陸各地政府各顯神通的同時，北京市政府近日也推出所謂「就業16條」具體政策措施，包括最長3年的就業社保補貼，及每人1000元求職創業補貼（人民幣，下同）等作法，希望助力當地大專院校畢業生就業創業沒煩惱。

彭湃新聞報導，近日北京市政府辦公廳印發《北京市支持高校畢業生就業創業若干措施》（以下簡稱《措施》），由北京市教育委員會、北京市人力資源和社會保障局牽頭，從促進就業、支援創業、提升能力、重點幫扶、優化服務、組織保障等6個方面，提出了本市促進高校畢業生就業創業工作的16條具體措施。

《措施》提出，今明兩年，北京市所屬機關事業單位、國有企業繼續穩定高校畢業生招（錄）聘規模，到科研助理等臨時性職位就業的畢業生將保留應屆畢業生身分。

同時，給予到北京市邊遠山區基層單位就業的應屆畢業生學費補償或國家助學貸款代償。實現靈活就業的北京生源高校畢業生，可申請最長不超過3年的靈活就業社保補貼。

「對困難家庭畢業生實施一生一策精準幫扶」《措施》稱，對符合條件的北京地區高校畢業生，給予每人1000元一次性求職創業補貼。按照國家有關規定，實施國家助學貸款延期還款、減免利息等支持舉措。同時還明確，將對創業失敗的高校畢業生給予就業創業幫扶。

至於在創新創業面向上，在融資上，加強大學生創業板、北京市科技創新基金組織子基金對接大學生創業項目，落實創業擔保貸款及貼息政策，給予一次性創業補貼等資金支持。在場地上，將大學生創業園最長免費服務年限由2年延長至3年，明確政府投資開發的孵化基地等創業載體安排30％左右場地，免費提供給高校畢業生。

下一步，北京市教育委員會、北京市人力資源和社會保障局將聯動北京市多方相關部門，形成合力，進一步細化完善配套措施，千方百計降低疫情對畢業生就業的影響，不折不扣地把各項政策落實落細。