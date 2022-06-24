俄羅斯電子商務公司Ozon在周四指出，該公司已經開始透過平行進口機制，在平台上銷售相關商品。

由於受到西方前所未有的制裁，俄羅斯政府已經立法，將所謂的「平行輸入」合法化，允許零售商在未獲得該品牌許可下，販賣這些平行進口商品。

Ozon表示，平行進口產品已經在Ozon平台上架，公司已經開始販售一些品牌的電子產品。Ozon也致力於遏止仿冒品，要求賣家出示產品的原產地證明。

目前有數十家外國公司宣布退出俄羅斯市場，耐吉(Nike)和思科在周四都加入麥當勞等的退出行列。

Ozon的電商同業Wildberries稱平行進口機制為有效的支援措施，對於中小企業特別重要。而Wildberries也繼續銷售某些品牌的產品，這些品牌已暫停在俄羅斯的業務。

據俄羅斯當地媒體報導，電子產品零售商Svyaznoy已經擴大產品銷售範圍，並開始銷售蘋果和三星的智慧型手機和遊戲機。一名業內人士說，這些產品的售價，可能比戰事爆發前要貴上10%至20%之間。