蔡英文總統今出席「111年全國反毒有功人士團體頒獎活動」時提出三項任務，她說，要繼續強化新興毒品防制工作、抑制毒品施用者再犯、以及建置兒少藥物濫用的輔導資源網絡，請大家繼續努力，一起來完成。

總統致詞時指出，毒品防制是政府工作的重中之重。今天，現場集合了跨部會的首長和同仁，除了要表揚反毒有功的夥伴及團體，也要一起展現政府反毒的決心。

總統重申，面對毒品，絕對是零容忍。政府會持續整合各方資源，全力落實防毒、拒毒、緝毒，以及戒毒的工作。

總統強調，在各部會全力合作之下，尤其是在行政院長蘇貞昌的領導下，反毒工作確實讓人有感，也讓國家整體的反毒工作，做得非常徹底，她要藉此感謝蘇院長及各部會首長所帶領的團隊。

總統說，接下來有三項任務，要請大家繼續努力，一起來完成。第一項任務，要繼續強化新興毒品防制工作。過去6年，在大家共同努力之下，在毒品防制上獲得亮眼的成績，包括各級毒品的施用人口，以及初犯施用毒品的人口，都在下降。上週三，她參加警察節慶祝大會的時候，也看到警察和檢方、海關，共同查緝大麻花的成果。

總統指出，對於新興毒品的危害，這些年來，透過列管、檢驗、宣導及查緝，多管齊下來防制。新興毒品的樣態變化非常多，像是偽裝成咖啡包，甚至用流行動漫人物的包裝，來吸引年輕人。她也請同仁多多宣傳最新反毒資訊，讓民眾能夠提高警覺。

總統表示，第二項任務，要繼續抑制毒品施用者再犯。毒品攸關個人健康及社會安全，毒品施用者的再犯率偏高，背後涉及到結構性的問題，需要各界一起來解決。

總統說，由行政院主導的《新世代反毒策略行動綱領》，在第二期特別投入更多的預算；主要經費是投入緝毒和戒毒，重點則是放在抑制毒品施用者再犯。

她說，這些年來，衛福部持續布建「藥癮醫療服務網絡」，結合醫療和心理衛生專業機構的力量，協助藥癮個案戒癮。對於毒品更生人，也要繼續加強支持系統，協助他們能夠回歸社會，也避免再犯。

總統指出，第三項任務，要建置兒少藥物濫用的輔導資源網絡。兒少藥物濫用問題是非常重視的課題，在2019年《少年事件處理法》修正通過之後，對於施用第三級、第四級毒品的「曝險少年」，從2023年7月開始，將交由各縣市的少年輔導委員會，先行輔導。如果行政輔導有效，就不需再以司法介入。

她說，因此，目前各縣市少輔會都在擴增人力，未來也會結合福利、教育、心理及醫療等資源，協助誤觸毒品的少年。

總統說，她也請各位第一線反毒夥伴，持續提供寶貴的經驗和建議，讓兒少藥物濫用的輔導資源網絡更健全、更完善，發揮最大的效果。

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