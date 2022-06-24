大陸國家統計局近期公佈《中國人口普查年鑒-2020》，資料顯示大陸家庭戶人均居住面積達到41.76平方公尺，平均每戶居住面積達到111.18平方公尺，而城市家庭人均居住面積則為36.52平方公尺（約11坪）。但分區域看，廣東城市家庭人均居住面積不足30平方公尺。

根據第一財經報導，大陸戶口分為家庭戶、集體戶。其中以家庭戶佔據絕大多數。因此，家庭戶的居住情況很大程度上反映大陸實際的居住情況。加上各地區家庭結構的差異，戶均人數也存在較大差異。因此各地的城市人均居住面積資料更能直接反映各地居民的居住情況。

據58安居客房產研究院分院院長張波表示，從全大陸的人均居住面積看，41.76平方公尺的人均居住面積已經不低。

此外，城市的居住資料更值得關注。根據上述年鑒，2020年大陸城市家庭平均每戶住房面積是92.17平方公尺。但各地區之間的差異也很大。共有12個省份的戶均居住面積超過100平方公尺，其中有3個省份戶均居住面積超過110平方公尺；但在榜尾端也有6個省份的戶均居住面積低於80平方公尺，分別是廣東、上海、黑龍江、北京、遼寧、吉林。