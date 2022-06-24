每逢虎年就會發生新生兒銳減現象，今年小六升國一學生的生肖屬虎，雲縣府統計今年國一新生較國三畢業生少700多人，為避免造成部分學校減班，導致師資超額引起校園動盪，縣府教育處決定今年國中新生班級數維持畢業班數，班級人數不需維持每班30人。

雲林縣今年國三畢業生數是6036人，即將入學的國一新生預估5300人，27日報到完畢才會確定，不過從預估人數可看出銳減超過700人，若以目前國中生30人編一班計算，全縣至少要減23班。

「減班」意謂教師超額，學校每減1班就會產生2個超額老師，必須調動到他校，虎年的嚴重少子化現象衝擊校園師資穩定，但兔年又恢復正常。

縣議員蔡明水建請縣府教育處規畫「虎年編班專案」，降低每班學生人數，以維持教育品質。

他表示，國人對生肖屬虎有諸多禁忌，每逢虎年生育率就大降，少子化雪上加霜，造成學校減班危機，111學年度國中新生就是肖虎。鑒於少子化愈趨嚴重，國中應由每班30人逐年調降為26人一班，以鼓勵教師教學士氣。

教育處長邱孝文表示，縣府從善如流，目前國中生每班人數是30人，已決定今年國中新生班級數維持畢業班數，不需維持每班30人。

邱孝文指出，小班教學是未來教育環境趨勢，教育部去年8月發函支持各縣市得彈性降低班級學生數，以維持班級數，減緩國中小班級數逐年遞減現象。

教育處表示，目前全縣國中班級數480班， 111學年度將維持110學年度的班級數，此外，下學年度（111）起也開始降為29人，112學年度再降為28人。

至於國小部分，目前班級人數是29人，111學年度維持，112學年度將開始降為28人。