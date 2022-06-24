經濟部將在27日召開電價審議委員會臨時會，外界都認為「漲定了」。對於電價是否調漲，行政院長蘇貞昌今（24）日強調，會由專業的審議委員會來審議，就各方面做最妥適的考量，結果都尊重。

行政院長蘇貞昌24日上午出席「111年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮」，媒體問及電價是否將上漲？另有評論認為，這個可能是電價長期上漲的開始而已，接下來會有配套嗎？此外美國商會示警，台灣供電不穩，需馬上處理，以及國民黨批評說，過去半年供電不足，怎麼還好意思漲電費？用電大戶也有反彈，是否民生用電也會調漲？

蘇貞昌對此表示，因為戰爭、疫情，以及天然氣、油、煤炭都大大漲價，所以使得發電成本增加，整個國際上各國都在很大幅度地漲電價。

不過蘇貞昌說，國內電價是不是要調漲、要怎麼調漲，都有一個專業的審議委員會來審議，都尊重。

蘇貞昌說，政府都會從各種方面來考量整個公司營運成本、民生生活必需，以及產業發展成本種種方面做最妥適的考量。