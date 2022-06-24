醫學系是許多學生心中的第一志願，但建中一位男學生錄取醫學系後，卻選擇放棄，決定要去「看守天空」。作家王蘭芬透露，該生的爸爸是台大心臟外科醫師，但卻因為從醫辛苦而不願兒子踏上同條路，但他因為崇拜爸爸而努力學習，最後憑著實力同時錄取醫科與自己喜愛的大氣系，不過，他在最後還是選了心中所愛。

王蘭芬在臉書分享，最近「建中女神」何廢料正在製作「珍禽異獸」系列的影片，邀請學霸教大家準備大學考試，其中有位擁有濃眉大眼的男學生林之然，回答問題時隱隱透露出一絲羞澀與憂鬱，完全看不出他同時也在瘋狂的民謠吉他社中擔任幹部。

王蘭芬表示，林之然透露他5歲就開始學鋼琴、8歲開始學打擊樂，高中想找個功能性高的樂器，才選了吉他，後來因為努力練習而成為社團幹部，但他也透露，由於個性與社團的人很不同，因此花了很多時間才適應與大家相處。實際聊過以後，她才發現對方並非是她所想的不羈少年，反而聰明敏感到令人心疼，感覺像是靈魂上沒有皮膚一樣，坦白真誠又易受傷。

王蘭芬指出，何廢料與林之然是國中同學，他也大讚林之然很厲害，說他以前每天看到他躺坐在圖書館書架旁邊的長椅打「傳說」，但他再怎麼努力念書都考不贏，林之然永遠都是校排第一名。不過，林之然也因為這樣異於常人的超能力，加上他不擅言詞，因此被人誤認為很驕傲，最後算是被霸凌了吧！

王蘭芬透露，林之然的爸爸是台大畢業的心臟外科醫師，媽媽則是台大畢業的心理諮商師，但家人卻都不希望他從醫，因為念書過程中與醫院的鬥爭太辛苦了，但他還是因為崇拜爸爸而努力朝醫學系前進，但最後卻在考上以後，放棄醫學系改念大氣系。

最後林之然放棄了醫學系，選擇就讀大氣系。王蘭芬詢問才知，原來林之然從小就愛看天空、觀察雲的變化，國小時有段時間每天早上起來拍天空，以為以後能用這些照片來申請大學科系。到了高中，他嘗試預測天氣，結果從來沒有預測成功過。後來在面對終極選擇的時候，他聽從了神父的話，選了某個安靜的晚上將2個科系的優缺點羅列出來，再閉上眼睛禱告，想要看看哪邊會出現亮光，結果顯而易見。

【本文由王蘭芬授權轉載，完整全文請看這】