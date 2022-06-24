運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖2022下半年事業運，其中屬蛇、猴、雞的人較不順遂，凡事不能如願，難有突破，因此感到非常辛苦。

▍生肖鼠

事業有不錯的發展，貴人出現，有機會施展才華，得到長官賞識，甚至還有升職加薪的機會。不過要注意與身邊同事搞好關係，不要參與到他人的是非紛爭中，以免自毀吉運。

▍生肖牛

可迎來屬於自己的機遇，官旺的同時貴人也旺，能得到長官的提拔，長輩的關愛，往更高的領域發展。在發展事業的同時，還需維護好自己的人際關係，方能順遂如意。

▍生肖虎

人緣關係得到提升，事業能獲得一定發展，但難以有大的改變。因此，下半年屬虎人要做的，就是腳踏實地，穩步發展，為下一年打好基礎。

▍生肖兔

事業將會繼續上升，不管是新人還是資深上班族都會有升職的機會，只要守好崗位，升職在望。不過，身邊小人較多，還是要多經營與同事的關係。

▍生肖龍

事業穩定上升，想改變目前處境的屬龍人，可嘗試去做自己喜歡或者擅長的事情，可以為將來打下基礎。同時，繼續學習提升自己，將目光放長遠一點。

▍生肖蛇

最好降低在事業上的期待值，時運不濟，工作上有心無力，很多事情都不能如自己所願，屢屢碰壁。做生意的人，還可能遇到資金周轉困難的問題，是一個很大的考驗。

▍生肖馬

能夠獲得更多的表現機會和發展機會，若想讓自己更上一層樓，就需要改掉安於現狀的念頭，提升自己的能力，如此便能在機遇來臨時，發揮更加出色。

▍生肖羊

在職場上可以說是如魚得水，非常順利，能夠大展拳腳，施展自己心中抱負。與同事、上司間的關係也很和睦，很受身邊人喜愛，使得事業平穩順暢發展。

▍生肖猴

寅申相衝，事業不太如意，難有突破。做事不容易成功，阻力比較多。做生意者容易遇官非，在發展事業的時候，千萬不可抱著僥倖心理賺取不法之財，否則會惹來麻煩。

▍生肖雞

職場上不太如意，工作中容易出現錯誤，以至於對自己的事業產生一些負面影響。職場上也經常會有意外事件的發生，阻礙事業發展，讓自己的工作變得更加辛苦。

▍生肖狗

受好運眷顧，靈感泉湧，在工作中表現出色，能高效完美地完成每一項工作任務。事業中的機遇較多，利於合作，可能會找到一條適合自己長遠發展的路線，或做出很好的口碑。

▍生肖豬

事業方面的助力增多，對市場的掌控能力也更強了，對經濟走向極為敏銳，可發揮自己的才能。職場中的上班族，在貴人幫助下，能輕易獲得展現自己的機會，得到晉升認可。

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