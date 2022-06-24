英國、荷蘭網路兒少色情檢舉熱線，透過台灣展翅協會轉報「塗鴉工廠」網站張貼、散布兒少性影像。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市婦幼警察隊獲報，指有一個「塗鴉工廠」網站，公開張貼、散布大量性交、猥褻影像供不特定人觀覽，其中不乏兒少性影像，嚴重戕害兒童及少年身心發展，婦幼隊隨即展開偵查，並報請台北地檢署指揮偵辦。

警方日前持搜索票，在新北市新店區民權路一處商辦大樓內，查扣該網站的伺服器及相關後台資料，逮捕一名嫌犯到案，經蒐證完畢後隨即中斷該網站伺服器，以免被害人影像持續遭散布，並保存完整網站後台資料進行追查。

嫌犯供稱，當初是幫小孩架設一處可供分享檔案的網路空間網站，只要登錄就可免費使用，不料，卻被網友拿來分享青少年及兒童的性交與情色影片。警方訊後，將依兒少性剝削、妨害風化等罪嫌移送法辦。

婦幼隊統計，北市近三年查獲的兒少性剝削案件中，涉及兒少性影像相關案件占了60％左右，因網路、手機普及，成為兒少的必需品，在網路數位危險辨識度不足、缺乏網路使用監控的情況下，導致許多兒少成為性影像犯罪的被害人。

警方提醒性影像遭侵犯時的協助方式。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為保護兒童及少年安全，婦幼隊積極查處兒少性影像犯罪，今年初就曾與刑事局共同破獲「觸感空間」色情網站，該網站以分潤方式吸收會員，有組織地製造、販售成年及未成年被害人性影像牟利，落網6名嫌犯均已被檢方起訴。

婦幼隊表示，暑假將屆，除持續查緝兒少性剝削案件外，也將透過各項宣導強化兒少自我保護觀念，以排除對兒少有害的潛在風險，並透過法治教育、案例分享形式，加強民眾法律觀念，避免成為性剝削加害者。

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