鼎固-KY(2923)今(24)日舉行股東會通過配息1.2元。總經理張能耀說，台灣房地產持續看好，未來將持續在台灣獵地，至於大陸上海疫情已受到控制，預期下半年房市表現比上半年好，將擇機於上海推出新建案。

上海房市一向表現不錯，但今年因為遇上疫情，表現慘淡，張能耀指出，疫情過後表現將會比較好，鼎固上海建案先前受到波及停工的，如今已復工，而黃埔日月光中心商場二建案正在申請復工；蘇州昆山的建案6月全面復工。

鼎固稍早之前已和同集團上市建商宏璟建設(2527)攜手在台中七期、台中十四期取得土地，坪數分別為567坪和5000坪，總經理張能耀說，台灣房地產持續看好，未來將持續在台灣獵地。

鼎固-KY股東會承認110年財報及盈餘分配案，全年合併營收約48.03億元，稅前淨利約19億元，稅後淨利約11.71億元，每股盈餘0.67元，並通過配發現金股利1.20元。

鼎固今年第一季受惠上海嘉定住宅建案「匯景華庭」第三期300戶總銷金額約56億交屋入帳貢獻，今年上半年無推案，下半年推案計畫將視上海房地產市況做規畫。

商用不動產部分，上海黃浦區日月光中心在2021年已完成延泰康路商場改裝工程，以自然元素融入明亮的商場空間設計，有效導入消費人潮，2021年單日最高人流量可達十萬人次，商場並持續進行耗能設備汰換作業，以提升永續環保及經濟效能。