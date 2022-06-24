台中市3處區間測速系統，於今年2月16日重新啟用後，警呼籲用路人，依道路速限行駛。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市前年5月停用的3處區間測速系統，於今年2月16日重新啟用，請用路人，依道路速限行駛，執法迄今已4個月，台中市政府警察局交通警察大隊統計，台61線快速道路(梧棲、清水、龍井路段) 區間測速恢復執法後4個月，發生全般交通事故17件，造成1人死亡、5人受傷，與去年同期相比，死亡及受傷人數降4成5左右；恢復執法後違規案件月平均331件，較恢復執法前449件，減少118件。

台中市交通警察大隊指出，區間測速執法路段，包括，台61線西濱快速道路(北上157K至151K、南下148K至156K)、沙鹿區向上路6段，均為海線地區重要的幹道，先前常有重大交通事故發生。為防制交通事故，台中市政府警察局自今(111)年2月16日起配合全國政策，重新啟動區間測速科技執法，提醒用路人遵守速限行駛，降低事故傷亡風險。

另外統計沙鹿區向上路6段區間測速恢復執法後，發生全般交通事故51件，其中無人死亡、造成34人受傷，與去年同期相比，死亡及受傷人數減少8人(-19％)；恢復執法後違規案件月平均153件，較恢復執法前518件，減少365件(-71％)。數據資料顯示，區間測速恢復執法後，不僅減少超速違規情形，更有助於降低交通事故風險。

警察局局長蔡蒼柏表示，警方針對易肇事路段實施區間測速執法，目的是希望透過執法手段，提醒用路人遵守速限行駛，進而降低交通事故。交通警察大隊提醒，「車輛行駛速度」與「駕駛人反應時間」及「交通事故碰撞傷亡程度」具密切相關性，區間測速執法路段均有上網公告，有警示牌面告知用路人，請用路人遵守速限穩定行駛，無須刻意加（減）速，保持適當安全車距，維護道路交通安全。