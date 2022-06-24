專勤隊隨女移工回到住處，一舉查獲15名失聯移工，全都依法查辦。（新竹市專勤隊提供／王惠慧新竹傳真）

買完麥當勞就出事！移民署中區事務大隊新竹市專勤隊員23日經過新竹1間麥當勞，發現疑似失聯女移工，待其買完早餐後上前詢問，女移工還一度否認失聯，但身分確認後拆穿謊言，專勤隊隨女移工回住處，一舉查獲15名失聯移工，全都依法查辦。

新竹市專勤隊隊長范育誠指出，23日早上7點多，專勤隊幹員經過新竹市1間麥當勞，發現疑似失聯女移工，女移工一開始否認失聯，但經確認身分後拆穿女移工謊言，才讓她啞口無言。

女移工被抓到後，直呼真的好倒楣，竟然連到麥當勞買個早餐都會出事，專勤隊也跟著她回到再東大路一段的出租套房，發現9男9女，共15名失聯移工。

新竹市專勤隊表示，15名失聯移工當中，其中9人為印尼籍、6人為越南籍，全案將持續追查非法雇主及仲介下落，並依違反入出國及移民法及就業服務法相關規定辦理。

由於國際航空班機陸續恢復正常，移民署表示，為強化外來人口安全管理及失聯移工防疫破口問題，展現執法決心，將全面動員執行轄內工地、小吃店及非法移工 聚集處所進行查察，以杜絕外籍人士來台，非法滯台工作或衍生其他社會事件。

范育誠也呼籲，民眾請勿雇用非法移工，若發現外來人口於我國從事任何不法活動情形，可記錄發現時間、處所及案情向移民署各縣市專勤隊提出檢舉。