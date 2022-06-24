聯邦快遞（FedEx）上季獲利成長，且全年財測優於市場預期。在全球航運需求轉弱之際，該公司挑選能提振獲利的運送業務，並提高燃油附加費，為營運帶來加分效果。

周四盤後聯邦快遞股價上漲2.57%，報233.99美元。

聯邦快遞備受關注、處理大部分電商宅配業務的路運（Ground）部門上季利潤較前一季改善，亦為該公司股價帶來提振。該部門向來是帶動聯邦快遞營運增長的引擎，惟其表現已經落後競爭對手優比速（United Parcel Service）。

投資人持續向聯邦快遞新任執行長Raj Subramaniam施壓，要求該公司改善服務，並從其龐大且獨立營運「陸運、快遞和貨運」部門榨出更多獲利。

在公司高層提高燃油附加費、排除不具吸引力的運送業務，以及在侵蝕獲利的勞動力成本開始回穩後，其路運事業的利潤從第三財季度的7.3%提升至10%，每包裹營收成長11%。

聯邦快遞高層表示，儘管通膨、大流行病和地緣政治風險拖累全球商業活動，但公司預期貨運價格將居高不下。執行長Subramaniam在談到路運費率時表示：「基本上我們就是電子商務的關鍵基礎設施」。

聯邦快遞公布，受惠於調漲運費和燃油附加費，第四財季（截至5月31日）營收年增8%，為244億美元，但低於市場預估的245.6億美元。經調整後淨利年增32%，為18億美元，每股盈餘6.87美元，略高於市場預期。

聯邦快遞預期全年經調整後每股盈餘介於22.5～24.5美元，優於分析師預測均值每股盈餘22.14美元。