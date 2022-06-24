大陸央視新聞24日報導，遼寧丹東市23日0—24時，新增7例本土無症狀感染者，其中集中隔離場所6例（均為振興區報告），重點防範區1例（元寶區報告）。遼寧省委副書記、省長李樂成23日晚視訊調度丹東市疫情防控工作，要求保障好民眾看病就醫需求，落實好困難群眾幫扶措施。

澎湃新聞據《遼寧日報》，他強調，要堅持人民至上、真情服務，轉變作風、增進感情，不搞一刀切和層層加碼，紮實做好生活物資供應，以社區為基本單位，摸清透析患者、孕產婦、高齡獨居老人等重點人群底數，保障好群眾看病就醫需求，落實好困難群眾幫扶措施。要有條不紊推進復工復產復市，統籌好疫情輿情社情，讓戰疫更有力有序，讓保民生促發展更有溫度有成效。

李樂成強調，要正視問題和短板、堅定目標和信心，堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，把人、物、環境同防要求貫徹到位。要堅持精準防控、高效統籌，堅決落實大陸國務院聯防聯控機制36條措施要求，科學設置「三區」並做好及時調整，隔離工作要嚴格管理、規範管理、動態調整，進一步加強流調溯源、規範核酸檢測，因時因勢優化防控措施。

6月23日，丹東市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布《關於全市有序恢復生產生活秩序的通知》稱，除封控區、管控區居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。