國民黨中常會原先預定8月28日於桃園巨蛋舉辦今年度全代會，但桃園市政府體育局致電國民黨告知原定檔期已安排其他活動，場地無法外借。國民黨批評，桃園市府臨時反悔，政治打壓在野黨用心明顯。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（24日）回應，運動場館本來就是體育賽事優先，國民黨不要特權用習慣，別人不借就是打壓。他也提到桃園還有很多場地，反酸國民黨主席朱立倫「朱主席好像不是很了解現在的桃園！」。

民進黨立院黨團今開記者會，媒體詢問關於國民黨中常會原先預定8月28日於桃園巨蛋舉辦今年度全代會，場地卻臨時卡關。鄭運鵬表示，桃園巨蛋場館租借一向都是運動賽事優先，其次才是市政府活動，最後才是民間活動，包含展覽、宗教法會、政黨活動，羽毛球比賽與國民黨全代會都同時提出申請，依照優先順序，不能因為國民黨要辦全代會就取消羽毛球比賽，這都是有行文給市府體育局、有資料，不能因為國民黨要申請就無條件給予。

他強調，國民黨指控桃園市政府變成東廠，好像國民黨要借別人就要讓位，這是沒有道理，這是公平機制，運動場館本來就是體育賽事優先，國民黨不要特權用習慣，別人不借就是打壓，桃園還有其他地方，歡迎國民黨全代會來桃園舉辦，但不要去排擠體育賽事、不要去排擠市政府活動。

鄭運鵬也酸說，朱立倫曾任桃園縣長，還有很多場地，他應該很清楚，為了一個場地講東講西沒意思，這也顯示出「朱主席好像不是很了解現在的桃園！」