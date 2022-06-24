行政院於2018年將「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草案送立院審議，迄今未完成立法程序。對此，台灣人權促進會、台灣廢除死刑推動聯盟今出面呼籲蔡英文總統及立法院，盡速通過該施行法，不僅讓酷刑歸零，也讓死刑就此歸零。

6月26日是國際「支持酷刑受害者國際日」，紀念聯合國九大核心人權公約之一的《禁止酷刑和其他慘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》於1987年的6月26日生效，民間團體今召開聯合記者會呼籲讓酷刑歸零，立即通過《禁止酷刑公約施行法》​。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，2018年政院完成的《禁止酷刑公約及其議定書施行法》草案已送進立院審議，但目前進度卻是只完成一讀就無消無息。因此，在「626支持酷刑受害者國際日」前夕，朝野應儘速通過這項重要人權法案，而國家人權委員會作為施行法規範的「酷刑防制機制」，也應儘早完成防範酷刑的工作。​

與會的酷刑受害者​蘇建和指出，他在1991年因死刑案受冤，直到2012年平反，原以為就此告一段落，但事實並非如此，因被當年刑求而飽受煎熬，而不斷身處在無盡噩夢，讓人難以理解為何我國沒有任何防治及協助的機制。

蘇建和說，別人或許會說這樣太浮誇，但被酷刑刑求是經過21年的法院審理才被認定無罪，這段過程中，不斷地讓人詢問為何被刑求，沒辦法好好回歸正常的人生。因此，他很沉痛、也很卑微的懇請蔡英文總統盡速通過《禁止酷刑公約施行法》，讓因冤案而受到酷刑的人能有防治與協助的機制。

台灣廢除死刑推動聯盟執行長​林欣怡表示，台灣已經禁止體罰，認為這是酷刑，而死刑是身體刑的極致樣態，怎麼會認為這不是一種酷刑？同時，從聯合國將人性尊嚴發展成國際法的標準來看，到今年5月進行的兩公約國際審查，都可知道死刑是酷刑，殘忍不人道，且是侮辱人格的懲罰刑。因此，政府必須盡快宣布停止死刑的執行，法務部長也應停止簽署死刑執行令。

林欣怡強調，廢死才是真正保障人權的作法，就像蘇建和所說，他為了爭取自己的清白花了20多年時間，作為死刑受害者，到現在還要一再的站出來向政府提出呼籲，令人看得很心疼。

林欣怡說，不是說政府應該忽略公眾的輿論，但面對廢除死刑，政府有責任確立人權的標準，而不是躲在民意的背後，用民意正當化違反兩公約的事實，人民更不能成為違反人權的藉口，呼籲政府讓酷刑歸零，也立即讓死刑歸零。