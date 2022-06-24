港交所新一期IPO快訊出爐。資料顯示，2021年，港股IPO市場繼續保持全球領先地位。全年共計98檔新股上市，融資額超過3,300億港元，其中絕大部分來自新經濟公司，共有59名新經濟行業發行人成功上市，融資額達2,910億港元，占當年IPO融資總額的88％。

2022年上半年，受宏觀環境影響，全球IPO活動較2021年同期有所放緩，但港股IPO市場依然表現出一定韌性，截至2022年5月底，已有超過170家公司遞交新股上市申請。

德勤中國資本市場服務部門近日公布，今年上半年香港新股上市活動放緩，新股數目24檔，融資總額約178億港元，較去年同期下跌92％，融資額為10年以來低位。預計今年香港約有70檔新股，集資總額介於1,600億至1,800億元，較原來目標的3,300億元大為減少。

2018年，港交所推出上市制度改革，在「上市規則」中新增三個章節，首次允許未有收入的生物科技公司、採用不同投票權架構的新經濟公司及合資格的海外上市公司來港第二上市，推動港股資本市場與時俱進。

港交所表示，這次上市制度改革從根本上改變了港股資本市場的基因。同時，港股市場亦變得更多樣化，新股集資額前三名的行業由過往的金融及公用事業等較傳統行業，轉變為資訊科技、消費及醫療保健行業。

港交所還表示，上市制度改革也吸引了眾多前沿技術領域的科技企業，使港股市場的多樣性、深度和流動性得到進一步提升。