先前在展覽預告發出「殭屍照」而爆紅的南美館特展「亞洲的地獄與幽魂」將於本週六（6/25）開展，但近期該展覽卻因為照片太嚇人而被部分保守派網友批評，甚至留言要求停辦。

展覽宣傳照太過驚悚 遭批「怪力亂神」

臺南市美術館在6月中發出「亞洲的地獄與幽魂」展覽資訊，驚悚的「湘西趕屍」宣傳照吸引許多人留言及分享，目前該則貼文已累積9.5萬讚數與心情，更有4.8萬則留言及2.2萬次分享。許多人都被展覽宣傳吸引，紛紛表示「好期待」、「超想去」。

該展覽即將在本週六（25日）登場，然而，近日卻有人在展覽宣傳貼文底下留言，認為該展覽太過恐怖，不適合在美術館舉辦，甚至直接批評「怪力亂神」、「對社會文化風氣沒有幫助」、「扭曲人的身心靈」、「浪費人民的納稅錢」。這些反對聲浪，也引來支持該展覽的大批網友留言反駁，引發論戰。

遭宗教團體抗議、要求停辦 網友留言力挺展覽

據《中時新聞網》報導，除了這些反對展覽的留言外，臺南市美術館也接到許多要求停辦的抗議電話，甚至還有宗教團體直接到美術館外抗議。在這幾日的風波後，支持該展覽的網友忍不住留言感嘆：「人比鬼還可怕」。

反對「亞洲的地獄與幽魂」展的人在展覽宣傳文底下留言，表示「美術館應該展出美化人心，具有真善美價價的作品」，認為「鬼魅」展覽只會嚇到人，還有人批評這樣的展覽「沒有教育意義」。這些言論也招來大量期待展覽的網友留言力挺館方，表示支持展出，也希望展覽不要受到影響，「應該互相了解其中的意義與典故」、「支持了解這世界上的各種藝術文化」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「亞洲的地獄與幽魂展」近一週的網路聲量趨勢總數為4,267筆，第一個高峰為6月16日的1,341筆，延續了南美館在12日發布的展覽預告所創造出的高聲量。除此之外，另一個聲量高峰則出現在22日的1,613筆，為此次展覽遭人批評後所引發的討論。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月16日至2022年06月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『亞洲的地獄與幽魂展』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。