知名YouTuber「阿滴」以經營英文教學頻道走紅，在YouTube上有270萬訂閱數。近日，阿滴為新建案代言引發爭議，網友質疑，建案廣告圖寫著「乙種工業區」，批評阿滴「代言要有點良心」；房產相關專業人士也出聲討論。對此，阿滴本人也親自回應：「我在影片中講得很清楚」。網路聲量衝高至5000多筆。

阿滴不知道是乙工宅嗎？網批：有錢什麼都敢接

6月20日有名建築系網友在Dcard上以「阿滴接代言是不是要有點良心」為題，發出阿滴代言新建案「長群享享」的廣告圖，文案上註明「乙種工業區」，原PO批評，「看來現在是有錢什麼都敢代言啦，這種明顯不妥的東西也接，是想錢想瘋了嗎？」

此外，粉絲專頁「Sway房市觀測站」也直指：「阿滴知道這是乙種工業區的房子嗎？就是頂多登記一般事務所、或是工廠、不能居住只能當辦公室或工廠的房子！如果拿來住，就是違規喔！」建商也會使用一些技巧規避法律責任。

阿滴本人親自回應了：「影片都有講清楚」

針對這些質疑，22日阿滴也親自出面澄清，他坦言：「我代言的長群享享，的確是位在乙種工業用地的建案。因此，建案的廣告上就清楚標示了『乙種工業』，在我頻道上的影片最一開頭也解釋了『乙種工業』的用途是工作室。房子除了廁所之外，是沒有做隔間的（沒有門），因為用途上就不是設計給住宅使用。」

阿滴也表示，「長群享享已經有做到清楚標示、明確告知，我在影片中也講的很清楚了，那接下來就是交給消費者，思考這個建案是不是他們需要的空間？這個過程中，我不太理解哪邊有『規避法律責任』或是『沒有良心』的問題？」他感到滿頭問號。

阿滴代言房地產爭議 聲量飆升5千多筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，三個月內（2022/03/25～2022/06/22）關於「阿滴」的聲量趨勢，6月22日因為房地產代言爭議，在新聞、社群論壇上被多方轉載討論，聲量衝高至5289筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

「乙種工業區」房子用途是什麼？

根據法規，都市計畫範圍內，土地視實際發展情形，劃定各種使用區，分別限制其使用。像是：住宅區、商業區、工業區、文教區等等。而其中「工業區」又分為特種、甲種、乙種、零星工業區等4種。

乙種工業用地用途是提供「公害輕微的工廠與其必要附屬設施，及工業發展有關設施使用為主」，舉凡通訊傳播業、剪接錄音工作室、電影電視設置及發行業、銀行業等，都屬於乙種工業用地用途的範疇。也就是說，乙種工業區可以蓋房子，但房子只能用來做辦公室、商業設施、事務所，而非做為住家使用，只要做為住家使用就是違法。

在乙種工業區的房子，優點方面價格會比市價便宜2-3成，和一般住宅差異不大；缺點則是貸款成數會降低，也無法申請房貸優惠，若日後有轉手打算，賣價可能不會太好而且不太好賣。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月25日至2022年06月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『阿滴』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。