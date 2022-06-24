《捍衛戰士：獨行俠》從5月底上映至今好評如潮，創下臺北票房破億、全臺票房突破4.1億的佳績，穩坐臺灣年度票房冠軍。此外，北美票房也已經突破4億美金，成為湯姆克魯斯從影史上的北美最高票房，業界預估《捍衛戰士2》將會成為今年全球首部票房超過10億美金的電影。

看到這些卓越的成績，就知道《捍衛戰士：獨行俠》有多受歡迎了。到底這部叫好叫座的電影，有哪些必看的亮點呢？除了超帥的阿湯哥之外，電影中其實還有很多值得一看的地方喔！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了《捍衛戰士2》中網友討論度最高的十大看點，一起來看看吧！

NO. 10 劇情配合「冰人」方基墨真實病情超感人

過去在《捍衛戰士》中飾演「冰人」的方基墨，近年因為罹患喉癌淡出娛樂圈，但湯姆克魯斯堅持想找他回來拍攝續集，最後成功重現當年的老組合，讓許多老粉都難掩激動。

方基墨在現實中的病情，也被寫入了劇情中，因為病況，他其實已經無法正常發聲，電影中的對白全都仰賴AI聲音模型，在劇中冰人忍著病痛對獨行俠說的一句「海軍需要你」，感動了無數人，「英雄惜英雄」、「預告片看到冰人就超感動」、「冰人是我覺得最大的亮點」。

NO. 9 電影主題曲及配樂超用心

在《捍衛戰士：獨行俠》中，穿插了許多致敬前作的經典配樂，也特別請到前作操刀配樂的大師哈羅德方特梅耶（Harold Faltermeyer）回歸，讓新配樂與前作有所連結。此外，老粉心目中的經典曲〈Danger Zone〉也再次重現，勾起無限回憶。

除了致敬經典，新的主題曲〈Hold My Hand〉請到Lady Gaga製作、演唱，成為電影的另一個亮點。新曲形成另一種嶄新的意象，湯姆克魯斯表示這首歌是「電影的心跳」，網友也紛紛大讚「歌寫得很好，原來是量身訂做」、「這首真的超搭超好聽」。

NO. 8 超越血緣的深厚情感

《捍衛戰士》中軍官們動人的情懷以及熱血沸騰的革命情感，在過去感動許多影迷。續作同樣也承接了這樣的情誼，劇中角色在日常訓練、作戰中培養出深厚的同袍情，他們的默契、堅定以及一心同體，都讓人津津樂道。

劇中湯姆克魯斯展現了深情，以及過去對於同伴之死的愧疚與遺憾，滿溢的情感，是在熱血刺激的戰鬥場面之餘最溫柔的感動，十分賺人熱淚。許多人看完後都表示「看了真的會掉淚」、「說不出的感動」、「令人感動的故事和回憶」。

NO. 7 不用CG特效，實戰拍攝

《捍衛戰士：獨行俠》中有大量的空戰戲，刺激的畫面是這部片的一大看點。你知道那些空戰場面，都是演員在戰鬥機上親身出演嗎？為了力求最真實的臨場感，湯姆克魯斯帶領全體演員進行了3個月的飛行訓練及航空求生訓練課程，學習自駕戰鬥機、特技飛行等。

《捍衛戰士2》不使用CG特效，真實拍攝空戰場景，帶給觀眾最震憾的電影體驗，令人印象深刻，敬業的精神也大獲好評，「真槍實彈才是好電影」、「終於可以看到一部不是特效動畫的影片」。

NO. 6 超帥戰鬥機好吸睛

在這次電影中有大量空戰場面，畫面中的戰鬥機是向美國軍方租借而來。劇中最大的亮點就屬「F/A-18 超級戰鬥機」了，劇組透露一臺F/A-18每小時的租金就要價33萬臺幣，可以說是下了重本。

此外，在《捍衛戰士》老粉心中的經典「F-14 雄貓式戰機」這次也出現在電影中，劇組特別和航空博物館借到了現已停用的F-14戰鬥機，在續作中重現經典，讓許多空戰、軍事迷都難掩興奮，「有超帥的F-14」、「戰鬥機的噴射起步看得好過癮」。

NO. 5 空戰戲看了超過癮

精采刺激的空戰戲，絕對是《捍衛戰士：獨行俠》的亮點之一，有不少人也都是衝著壯闊的空戰場面進電影院觀看。透過大銀幕，觀眾可以跟著演員一同體驗極限飛行的G力極限，不使用特效的超真實場面，也帶來了最極致的震憾。

劇中演員們展現了各種高難度的特技飛行動作，驚人的空中神技讓人看了大呼過癮，各種高空纏鬥的高速精彩鏡頭，讓觀眾們熱血沸騰，「畫面和音效看了都很震撼」、「空戰真的很好看」、「帥到不行」。

NO. 4 經典飛行夾克驚見國旗

湯姆克魯斯身上印有多國國旗的飛行外套，是許多影迷心中的經典。在3年前《捍衛戰士》的續集預告中，有人發現外套上原先有的中國民國國旗和日本國旗都消失不見，質疑是因為中國出資的影響，在當時也引發一波論戰。

但電影在5月底正式上映時，中華民國國旗又突然出現，讓不少人看了又驚又喜，也成為《捍衛戰士2》檔期間的熱門話題，網友紛紛表示「看到國旗好興奮」、「超感動」，直到現在都還是有不少和國旗相關的討論聲量。

NO. 3 致敬前作經典

《捍衛戰士：獨行俠》中，從角色、劇情安排，到配樂、道具、拍攝手法等細節，都與前作有所連結。

除了在片尾打上緬懷前作導演東尼史考特的字幕外，電影以經典主題曲〈Danger Zone〉開場，不少老影迷一聽到熟悉的曲調就眼眶泛紅，配樂也以前作的〈Top Gun Anthem〉為主旋律。此外，角色重現經典臺詞、「冰人」的回歸、經典F-14戰鬥機現身……種種致敬前作的地方讓人感受到續集的用心，老粉在看完電影後也大讚「滿滿都是彩蛋」、「身為資深影迷超感動」。

NO. 2 劇情精彩，熱血刺激無冷場

《捍衛戰士：獨行俠》的劇情線簡單明瞭，卻又做到了超群的精彩。由湯姆克魯斯飾演的「獨行俠」，將帶領學員執行任務，過程中必須達成全員無傷亡的目標，但過去痛失同伴的陰影同時也帶給他束縛。

劇中除了大刀闊斧的空戰場面外，也穿插了細膩的感情戲，從中可以看見角色的內心與成長，熱血刺激之餘又有感人的溫情，整部電影每分每秒的劇情都相當緊湊，毫無冷場，也讓網友們紛紛二刷、三刷，「劇情舖陳得剛剛好，真的很值得推薦」、「超級好看又熱血」。

NO. 1 湯姆克魯斯又帥又神

《捍衛戰士》隔了36年才又再度推出續集，出演主角的湯姆克魯斯雖然已經59歲，但仍不減他的魅力和迷人的風采，在這次續集中他的各種精彩表現，也創下驚人的票房紀錄。

許多人看完電影後都大讚阿湯哥在劇中各種近乎神技的高難度動作，時隔多年，湯姆克魯斯完全沒有受到歲月影響，不只維持著驚人的好身材，身手也相當俐落，一如往昔的帥氣招牌笑容，仍舊迷倒一票粉絲，「只有阿湯哥能超越阿湯哥」、「阿湯哥就是不會讓影迷失望」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月21日至2022年06月20日，共1年。

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