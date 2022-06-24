彰化縣政府調漲幸福餐券，國小從50元加值到55元，國中從原來的50元升級到60元， 5大超商也配合推出各項優惠組合套。（吳敏菁攝）

彰化縣政府調漲幸福餐券，國小從50元加值到55元，國中從原來的50元升級到60元， 5大超商也配合推出各項優惠組合套。（吳敏菁攝）

彰化縣政府調漲幸福餐券，國小從50元加值到55元，國中從原來的50元升級到60元， 5大超商也配合推出各項優惠組合套。（吳敏菁攝）

彰化縣政府調漲幸福餐券，國小從50元加值到55元，國中從原來的50元升級到60元， 5大超商也配合推出各項優惠組合套。（吳敏菁攝）

迎接暑假，隨著全球物價攀漲，食材成本通貨膨脹，彰化縣政府也調漲幸福餐券的經費，國小幸福餐券從50元加值到55元，國中的部分，因為正值發育期間，從原來的50元升級到60元，5大超商也配合加碼，貼心推出各項優惠組合套餐，更加值。

副縣長林田富表示，這一次幸福餐券，結合縣內5大超商，包括7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life、楓康超市，提供經濟美味的組合套餐，5大超商非常用心及貼心，加碼將幸福餐券更加升值，讓小朋友的幸福餐券再提升到可兌換60到72元的套餐、便當，例如超值現做國民便當、金咖哩甘口咖哩飯及10種以上組合餐等超值餐點。讓孩子們在暑假期間可以吃得飽，又吃得健康。

林田富表示，近年來，縣府持續推動食農教育，活動現場擺放的當地食材，透過實際的教學活動，讓小朋友從產地到餐桌，了解到在地的食材、在地的飲食文化，也透過學校整理閒置空間為食育美學堂，讓小朋友了解到共食，並在共食之間，增加同儕的情誼，也增進對於地方的情感，這個部分是縣府特別重視的。

彰縣府教育處指出，幸福餐券原預算4517萬5000元，調漲後5208萬元，感謝議會對預算支持，才能夠推動這個計畫。舉凡低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取「幸福餐券」，讓經濟弱勢學生在暑假期間也能持續享用免費午餐。