反潛直升機機工長死因曝光 家屬盼查明原因 12:112022/06/24 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地檢署檢察官、法醫24日相驗機工長劉尚鈞，初步研判死因是大面積灼傷、熱休克。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍S-70C反潛直升機，22日下午3時許重落地，其中機工長劉尚鈞燒燙傷面積達95％，23日晚間11時許不治。桃園地檢署檢察官、法醫24日前往相驗，初步研判死因是大面積灼傷、熱休克，家屬對死因無意見，但希望查明事故原因。 反潛直升機機工長不治 朱立倫：民進黨政府應盡快查明意外原因 美開價高 我更新反潛戰機受阻 S-70C殉職機工長回家了！家屬靈堂前痛哭 盼查明原因 #反潛直升機 #機工長 #死因 #家屬 #查明原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反潛直升機墜毀軍方遭疑隱匿 陳其邁說話了 10:582022/06/23 政治 S-70C機工長重傷未脫險 家屬情緒激動不願被打擾 12:222022/06/23 社會 海軍S-70C疑斷兩截 軍方蓋帆布遮蔽 隔牆民眾餘悸猶存 13:482022/06/23 社會 首例 剛接種第4劑 嘉義68歲翁猝死床上 04:102022/06/24 生活新聞 S-70C傷重機工長家屬放棄急救 稚女輕喊：爸爸回家了 21:222022/06/23 社會 社會悲歌！ 彰化3天內2「皮包骨男」死亡 醫院曝死因 12:082022/06/23 社會 海軍S-70C重摔落地 機工長心跳不穩 裝葉克膜搶救 12:252022/06/23 社會 海軍S-70C直升機墜毀 機工長95％燒燙傷 家屬急奔醫院 18:482022/06/22 社會 S-70C機工長劉尚鈞不治 總統：悲痛不捨 07:312022/06/24 政治 單親2寶爸魂斷台中知名魯肉飯攤 家屬不忍讓幼子得知噩耗 12:272022/06/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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