海軍S-70C反潛直升機，22日下午3時許重落地，其中機工長劉尚鈞燒燙傷面積達95％，23日晚間11時許不治。桃園地檢署檢察官、法醫24日前往相驗，初步研判死因是大面積灼傷、熱休克，家屬對死因無意見，但希望查明事故原因。

反潛直升機機工長不治 朱立倫：民進黨政府應盡快查明意外原因
美開價高 我更新反潛戰機受阻
S-70C殉職機工長回家了！家屬靈堂前痛哭 盼查明原因
#反潛直升機 #機工長 #死因 #家屬 #查明原因