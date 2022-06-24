藝人曹格與造型師辣妻吳速玲結婚至今14年，共同育有一對子女，但曹格的情緒卻不太穩定，先是在3月份於餐廳失控暴走，接著又點名藍心湄「不要帶我老婆出去認識男人」，逼得吳速玲只能登門向藍心湄道歉，事後兩人還傳出分居，雖曹格曾出面透露是因為照顧狗才搬離，不過吳速玲卻被人拍到回到不同住處疑似已搬家。近日她懶理外界流言，和朋友一起去爬山，意外被發現超辣的爬山穿搭。

曹格妻子吳速玲近日發文，透露自己去爬「南橫三星」，兩天一夜爬三座山，直呼自己半個城市人，要有意志力才能達成，但下山後會累到一直鬼叫，第一天早上5點就到台東池上集合，7點就要趕到登山口，不然沒地方停車，晚上的營地有熱水有廁所，吳速玲說：「登山有熱水洗澡是超幸福的事，還是不建議洗頭，夜晚溫度低，頭容易受寒，所以不要洗頭，絕對不能讓自己冷到，建議可帶帽子保暖。」

吳速玲這次爬了庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山，沿途景色都很美，山頂上的風景更是壯觀，不過路程還需要攀岩，過程充滿挑戰，吳速玲直呼：「很感謝這一趟的隊友沿路都非常的歡樂，能一起攻頂的朋友實在太棒了」，更曬出去爬山時拍攝的照片，照片中她戴著墨鏡，背著巨大登山背包，穿著短版運動背心，低胸剪裁露出傲人事業線和緊實小蠻腰，身材相當火辣，和一般傳統包緊緊的登山客風格迥異，立刻引起網友討論。

不少粉絲和朋友留言：「我只看到爆乳怎麼辦，這樣爬山太性感了」、「姐姐跟景色都好美」、「每一張都想放大看漂亮又健康的妳」、「太喜歡你了！可以把生活過的那麼美而有活力！」