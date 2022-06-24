暨大神獸穿山甲「皇后泡泡」，野放回歸大自然。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南國際大學校園，日前再發現1隻體長80公分、重量5000公克的雌性穿山甲，身體健康而且已經懷孕；由於穿山甲會吹泡泡保持口鼻溼潤，暨大校長武東星為牠命名「皇后泡泡」，並在裝設發報器後，野放回歸大自然。

日前，暨大員工陳耀鈞在校內汙水處理廠，發現2級保育類野生動物穿山甲，隨即通報長期關注生態的助理教授劉明浩進行檢測，評估穿山甲健康狀況良好、身形完整、沒有任何外傷。

暨大隨後邀請穿山甲專家孫敬閔博士，進行發報器野外追蹤研究；武東星表示，這是他到校服務首次看到「暨大神獸」，也是生平第1次看到穿山甲，全身披滿鱗甲的外觀讓人印象深刻，考量牠是懷孕的成年雌性，加上口鼻間不斷吹泡泡的行為非常明顯，因此命名為「皇后泡泡」。

穿山甲俗稱鯪鯉，目前連同皇后泡泡，暨大校園總共有4隻穿山甲裝上發報器，透過無線電追蹤技術，累積活動範圍和居住洞穴資料，並架設紅外線感應式相機紀錄活動，進行穿山甲生活史保育研究；暨大為保護穿山甲，在校內交通要道設立警示牌與校園犬貓管理辦法，同時設置梯道便利穿山甲跨越高低落差，並且製作穿山甲馬賽克藝術作品，擺放在主環道旁草地上，因此，師生對於穿山甲保育的認同度相當高。

暨大環安衛中心主任劉一中指出，暨大推動永續的綠色校園，因此對穿山甲保育責無旁貸，將穿山甲和淺山生態系統的保護列為重點環教課程。

通識教育中心主任江大樹表示，今年劉明浩及孫敬閔博士向林務局申請穿山甲利用調查，並獲同意於南投縣內對穿山甲進行研究，對全校師生長期致力於野保倡議，並落實永續發展是正向的肯定。