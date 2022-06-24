豐田以及速霸陸表示，將召回首批已售出有瑕疵的部分電動車(EV)，因為車輪可能有鬆脫問題，擔心行駛時輪胎恐怕會飛出去。日股24日早盤，日經指數走高，這兩家車廠卻反向走跌。

在日本推出還沒兩個月，且是豐田寄以厚望的純電休旅bZ4X車款，現在將召回2,700輛進廠維修。豐田23日表示，僅部分需要回廠，但拒絕透露已經生產多少輛。

同時，豐田有近兩成持股的速霸陸也說，將在全球召回約2,600輛Solterra。速霸陸這輛續航力超過500公里的純電休旅，是與最大股東豐田合力研發的首款EV。

日本車輛安全管理單位指稱，當以上車輛在行進間急彎以及緊急煞車時，輪圈螺栓或許會鬆脫，因而增加車輪掉落的風險。不過，目前還沒有接獲因此瑕疵所造成的事故報告。

日股24日早盤結束時，速霸陸大跌4.32%，豐田也跌1.48%。不過，日經指數卻收漲0.73%。