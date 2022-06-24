高雄市鼓山區大順一路一處下水道工程24日上午11點多發生意外，兩名工人正在下水道施工，其中一名30歲工人不明原因昏迷，消防局獲報後派遣特搜等7個中隊前往救援，昏迷工人遭救起時無呼吸心跳送醫，另一人意識清楚，事故原因正在調查。

高雄下水道工安意外，30歲工人獲救無生命跡象送醫。(袁庭堯翻攝)

該案消防局派遣特搜中隊及左營、十全、大昌等7個中隊前往援救。據了解，當時兩名工人進入下水道施工，其中，30歲的工人突然昏迷，一同工作的另一名工人趕緊打119求救。消防局人員到場搶救時，30歲工人無生命跡象送醫，另一名工人意識清醒，表明不願意就醫，工安原因仍待調查。