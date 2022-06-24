大陸新華社24日報導，2022年度「世界傑出女科學家獎」頒獎典禮當地時間23日在聯合國教科文組織巴黎總部舉行。中國浙江大學神經科學中心執行主任胡海嵐與另外4名女科學家獲頒本年度這一獎項。

教科文組織在此前發布的評獎資訊中說，胡海嵐「因在神經科學方面的重大發現而獲獎。她的工作促進了新一代抗抑鬱藥物的研發」。

胡海嵐21日在中國常駐聯合國教科文組織代表團舉行的招待會上說，「世界傑出女科學家獎」體現了教科文組織的宗旨，希望能有更多的年輕女性通過該獎項瞭解科學、熱愛科學，成為女科學家中的一員。

胡海嵐致力於研究社會行為和情緒的神經編碼和調控機制，特別是在憂鬱症的基礎及轉化研究中取得了創造性、系統性的成果：她和她的團隊發現了社會競爭中「勝利者效應」的腦機制；從分子、細胞和系統等多層面對憂鬱症這一重大疾病的成因提出了新的闡釋，為研發更好、更安全的憂抑鬱藥物提供了新思路。

另外4位獲頒2022年度「世界傑出女科學家獎」的科學家分別是古巴傳染病學家瑪利亞·古斯曼、匈牙利裔美籍生物化學家卡塔琳·考理科、盧旺達公共衛生專家阿涅絲·比納瓜霍與西班牙胚胎學家安赫拉·涅托。此外，教科文組織還邀請了2020年度和2021年度共10位該獎項獲獎者到場並為她們頒獎。受新冠疫情影響，這兩個年度未舉辦線下頒獎儀式。

聯合國教科文組織祕書長奧德蕾·阿祖萊在頒獎儀式上致辭說，世界需要科學，科學需要女性。科學必須從教育和職業生涯的關鍵時刻開始，更多、更好地向女性開放。

「世界傑出女科學家獎」由聯合國教科文組織和法國歐萊雅集團在1998年聯合設立，每年授予從全球各大洲遴選出的5名為科學進步作出卓越貢獻的女科學家，旨在表彰她們的傑出成就，並為她們的科研事業提供支持。