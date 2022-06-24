中國國務委員兼外長王毅23日應約與伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）通電話。針對伊核協議問題，王毅表示，中方反對將國際原子能機構事務政治化，美方應積極回應伊方合理訴求；支援推動談判進程。

阿布杜拉希安談及伊朗核問題全面協議恢復履約談判最新進展表示，美國的霸淩行徑是當前談判面臨的主要障礙。伊方將堅定維護國家利益，也堅定致力於通過談判解決分歧，爭取早日達成協議。伊方感謝中方在伊核問題上發揮的建設性作用。

王毅強調，中方不贊成任何導致局勢輪番升級的非建設性舉措。各方應繼續秉持正確的是非邏輯，堅持不懈推動通過外交努力達成協議。中方反對將國際原子能機構事務政治化，支援機構與伊方通過對話合作解決未決問題。美方應切實認識到自身責任，積極回應伊方合理訴求。中方將繼續主持公道，支援推動談判進程，願與伊方保持密切溝通。

此外，王毅稱，習近平主席即將主持金磚國家領導人會晤及全球發展高層對話會，對強化金磚國家機制建設，加強新興市場和發展中國家團結合作，推動國際社會共同應對發展問題面臨的挑戰具有重要意義。中方高度重視中伊關係，願本著全面戰略夥伴關係精神，與伊方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

阿布杜拉希安回應，相信中國擔任主席國期間將為在金磚框架內開展多邊合作創造新機遇；強調伊朗支持中方提出的全球發展倡議和全球安全倡議。