韓劇《還魂》於6月18日在Netflix上播出，由《德魯納酒店》的編劇洪氏姐妹和《金秘書為何那樣》的導演朴俊和聯手製作，為韓國第一部仙俠古裝劇。該劇的1、2集在韓國都創下5%以上的收視率，然而，開播後卻傳出有網友指控該劇抄襲中國仙俠劇，服裝、演技也遭到部分人批評。

《還魂》疑抄襲《將夜》 網友控洪氏姐妹《德魯納》也有抄

《還魂》在上週末播出第1、2集後，有中國網友在微博發文指出，該劇似乎有抄襲中國的古裝劇《將夜》的嫌疑，除了劇情相似外，劇中的某些場景也十分雷同。此外，還有人發現，先前幾部熱門的中國古裝劇如《陳情令》、《香蜜沉沉燼如霜》、《千古玦塵》也疑似被抄襲，網友還做出了抄襲處的比對圖。

此外，微博發文也指出，洪氏姐妹從《德魯納酒店》開始就有抄襲《東宮》一劇的嫌疑，認為他們根本是抄襲慣犯，引發許多中國網友不滿，「明擺擺的抄襲」、「韓網的韓國人都說抄襲了」、「之前德魯納就抄襲靈魂擺渡和東宮」，不過也有人戲謔表示，「中國抄韓國綜藝，韓國抄襲中國劇，剛好。」

抄襲、演技和服裝讓人出戲 《還魂》在韓評價低落

該劇就連韓國網友也認同的確有抄襲，表示「就是中國電視劇」，認為劇情設定、背景、服裝等元素都和中國古裝劇非常雷同。除了抄襲嫌疑外，劇中演員的演技也被韓國網友批評尷尬、讓人感覺很出戲。《還魂》一劇開播後，在韓國的評價並沒有想像中高。

至於該劇在臺灣的評價，則相當兩極。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在6月18、19日播出第1、2集後，《還魂》的網路聲量來到近一個月的高峰，為175筆。但總體來看，該劇近一個月內只有606筆聲量，以新劇而言並不算高。

雖然相關的討論中，有人認為題材新穎好看，「服裝風格不用被拘束！一個新創立的虛幻世界」，但可以從聲量中發現這部劇的討論度並沒有其他劇高，也有人覺得劇中角色的造型很讓人出戲，「想棄劇了~現代髮型配古裝一直出戲」。

image source:《KEYPO大數關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月24日至2022年06月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『還魂』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。