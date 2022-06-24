美國公債殖利率下滑帶動科技股和其他成長股上漲，以及防禦股受到追捧，隔夜美股勁揚，受此激勵，周五香港股市開高走高，恆生指數目前漲1.27%，為21543.55點。國企股(H股)漲1.5%，為7574.89點。

反映隔夜美國科技股表現，恆生科技股目前上漲2.87%，成分股普遍上漲，僅比亞迪電子（跌0.1%）、眾安在線（跌0.2%）和攜程集團（跌0.55%）走低。

政策利多持續發酵，小鵬汽車大漲9.4%，在科技股指數成分股中表現最佳；其次為舜宇光學漲6.24%、商湯漲6.2%。阿里巴巴漲5.1%，亦表現不俗。

吉利汽車目前漲近8%，在藍籌股中表現最佳。

蔚來目前上漲2%，儘管網路消息指出，位於上海創新港的蔚來公司總部有一輛測試車衝出大樓墜落，損毀車輛疑似為蔚來ET5，也有網友在比對車型後認為可能是蔚來ET7。澎湃新聞報導，兩名試車員在送醫後不治身亡。蔚來發布聲明指這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係。

美團連日遭北水出脫，目前小漲0.3%，稍早前下跌1.4%。

生技股大漲，藥明生物漲7.4%，榮昌生物漲10%。