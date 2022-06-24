「我要減肥」已經變成許多女生的口頭禪，有時候男生還會說出一些話惹惱女性，例如「怎麼那麼胖」、「都喊多久了也沒看妳瘦下來」，讓女生背負許多隱形壓力。但美國一項研究指出，另一半的長相會影響女性的身材，如果身邊的伴侶長得越醜，女生可能會越不容易瘦不下來，所以無法變瘦並非不夠努力，而是伴侶長太難看。

根據美國佛羅里達州立大學研究，當男方有帥氣的臉龐與吸引人的外在時，身旁的女生會產生焦慮心情與困擾，也會對男友沒有安全感，因此許多女生將壓力轉爲動力，拼命減肥，就是希望追求更纖細的身材。反之，當男友長得又胖又醜時，女生的不安和焦慮感就會下降，對於身材的自我要求也會變低，甚至會有「反正不要比你胖」的想法產生，在不自我約束的情況下就會日漸發胖。

男女減肥動機大不同。(示意圖/Shutterstock)

研究補充，對於沒有安全感、對外型不安的女友，男生應該多讚美，不斷提醒她們「妳很美」、「無論體重或體型如何，我都愛妳」，或是暗示她們有除了外在魅力之外的其他優點。至於男性，他們不會受女性伴侶或自己的吸引力而有減肥的想法，男生健身減肥往往為自發性的，因爲女生較在意別人對自己外表的看法。只能說男女大不同啊。